B299 drei Wochen lang gesperrt

Vor allen an der Alzbrücke in Trostberg ist die B 299 sehr marode. - F.: Traup



In der ersten Hälfte der Sommerferien gibt es zwischen Trostberg und Tacherting eine erhebliche Einschränkung für die Autofahrer: Wie berichtet, lässt das Staatliche Bauamt Traunstein die Fahrbahn der Bundesstraße 299 sanieren. Somit kommt es zu einer Vollsperrung ab Montag, 30. Juli – voraussichtlich bis Freitag, 17. August.

Wie Andreas Gröbner von der Stadt Trostberg dazu informiert, ist der Bereich zwischen dem Trostberger Ortsausgang – etwa ab Höhe Reifen John – bis zur Einmündung in die Kreisstraße TS 36 nach Oberfeldkirchen bei Reit, südlich von Lengloh betroffen.

Damit die Kieswerke in Oberwimm immer aus einer Richtung erreichbar bleiben, werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt wird die Strecke zwischen Reifen John und Oberwimm gesperrt, so dass die Kiesgruben-Zufahrt nur aus Richtung Tacherting möglich ist. Im zweiten Bauabschnitt ist die B299 zwischen Oberwimm und Reit dicht – dann kann man nur aus Richtung Trostberg zum Kieswerk gelangen.

Die Vollsperrung wird laut Bauamt auch dazu genutzt, Fahrbahnschäden an der nördlichen Alzbrücke zu sanieren. Von diesen Arbeiten ist die Fahrspur der Bundesstraße in Richtung Traunstein betroffen.

Die Umleitungsregelung sieht wie folgt aus: In Trostberg ab dem Schwarzerberg (Staatsstraße 2091) nach Deisenham und auf der Gemeindestraße über Stolzenberg nach Oberfeldkirchen auf die Kreisstraße TS 36 bis nach Reit zur B 299. Aus Richtung Altötting wird bereits nach Wiesmühl/Alz eine großräumige Umleitung über die Kreisstraße TS20 Richtung Peterskirchen, die TS8 nach Emertsham und die Staatsstraße 2091 nach Deisenham über den Schwarzerberg zur B 299 eingerichtet. Das Bauamt bittet die Autofahrer, die Umleitungen und Absperrungen zwingend zu befolgen, da zum Teil keine Wendemöglichkeiten bestehen. − tt