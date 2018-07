AWO-Kinder schon zum dritten Mal "ÖkoKids"

Die stolzen Projektbetreuer mit ihrem "ÖkoKids"-Zertifikat: (von links): Fabian Scharl, Renate Eichlseder und Bayerns Umweltminister Dr. Marcel Huber. − Foto: Umweltbildung Bayern Die stolzen Projektbetreuer mit ihrem "ÖkoKids"-Zertifikat: (von links): Fabian Scharl, Renate Eichlseder und Bayerns Umweltminister Dr. Marcel Huber. − Foto: Umweltbildung Bayern



Schon zum dritten Mal in Folge sind die Kinder der AWO-Schulkinderbetreuung Trostberg zu "ÖkoKids" gekürt worden. Ihr Projekt "Kampagne Fairtrade Towns: ,Wir machen da natürlich auch mit!‘" wurde von Bayerns Umweltminister Dr. Marcel Huber ausgezeichnet.

Insgesamt durften sich 89 Kindertageseinrichtungen in ganz Bayern über das Zertifikat "ÖkoKids" freuen. Die AWO-Schülerbetreuung Trostberg wurde als einzige Einrichtung im Landkreis Traunstein geehrt.

Das Projekt "ÖkoKids – KindertageseinRichtung Nachhaltigkeit" wird seit acht Jahren vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) durchgeführt. In Krippen, Kindergärten und Horten sollen sich die Kinder gemeinsam mit ihren Erziehern mit den Themen Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Ziel ist es, wichtige Kompetenzen wie Empathie, vorausschauendes Denken und Wertschätzung der Natur schon bei den Kleinsten zu fördern.

Mit ihrem Projekt unterstützten die AWO-Kinder die Kampagne "Fairtrade Towns" der Stadt Trostberg. Denn Trostberg will eine von 500 Fairtrade-Städten in Deutschland werden.

Zum Einstieg schauten die Schüler einen Kurzfilm über Kinderarbeit in Indien an. "Wie können wir den Kindern helfen?" , fragten sich die AWO-Kinder. Die Antwort: durch fairen Handel. Spielerisch näherten sich die Kinder dem komplexen Sachverhalt. Sie bemalten zum Beispiel Stoffbeutel aus dem Trostberger Weltladen mit Naturfarben, entdeckten als Fairtrade-Detektive die Produkte aus fairem Handel in den örtlichen Supermarktregalen, kniffelten an einem Quiz oder beschäftigten sich kritisch mit der Herstellung von Billig-T-Shirts. Außerdem veranstalteten die "ÖkoKids" ein Frühstück mit regionalen und fair gehandelten Leckereien. - lhe

