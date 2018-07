Breitband und freies WLAN für die Schulen des Landkreises Traunstein

Der Traum vom schnellen Internet wird an den Landkreis-Schulen Realität: Der Kreisausschuss billigte einstimmig die Anbindung mit gigabitfähigen Glasfaserkabeln. − Foto: dpa Der Traum vom schnellen Internet wird an den Landkreis-Schulen Realität: Der Kreisausschuss billigte einstimmig die Anbindung mit gigabitfähigen Glasfaserkabeln. − Foto: dpa



Der Landkreis Traunstein stattet bis 2021 jede der 14 Schulen in seiner Trägerschaft mit freiem WLAN aus. Jede Schule wird mit einem eigenen, gigabitfähigen Glasfaserkabel angebunden. Das beschloss der Kreisausschuss mit Landrat Siegfried Walch (CSU) an der Spitze einmütig. Von den Gesamtinvestitionskosten von knapp 370000 Euro übernimmt der Freistaat Bayern über das neue Förderprogramm "Breitband und WLAN an Schulen" 80 Prozent. Der Landkreis muss demnach rund 73400 Euro sowie spätere Betriebskosten von rund 5000 Euro monatlich für alle Schulen zusammen aufbringen. Bislang verfügt einzig die Realschule Trostberg über einen gigabitfähigen Glasfaseranschluss.

Das Förderprojekt, das in Zusammenarbeit mehrerer Sachgebiete im Landratsamt umgesetzt wird, stieß im Kreisausschuss auf Begeisterung. Der Landrat dazu: "Wir haben darauf gewartet und schon einiges vorbereitet in der Schublade. Unsere Schulen gehören gut ausgestattet." − kd

