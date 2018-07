Die Traun als Gefahr

Die Traun stellt bei Hochwasser eine Bedrohung für die Kläranlage der Gemeinde (links) und das dahinter liegende Sportgelände dar. − Foto: Mix Die Traun stellt bei Hochwasser eine Bedrohung für die Kläranlage der Gemeinde (links) und das dahinter liegende Sportgelände dar. − Foto: Mix



Die Gemeinde Altenmarkt fordert in einem Schreiben an das Wasserwirtschaftsamt Traunstein eine Erklärung zu den geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Traun. Für die Traun als Gewässer erster Ordnung ist derzeit noch immer das im Jahr 1987 festgesetzte Überschwemmungsgebiet maßgeblich. Eine Neufestsetzung durch das Amt in Traunstein sei seit mehr als einem Jahrzehnt geplant beziehungsweise in Ausarbeitung, heißt es in der Erklärung der Verwaltung. "Die Schadensereignisse, insbesondere das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2013, zeigt aber, dass bezüglich der Überschwemmungssituation, der Ausuferung und der Vorwarnsituation deutliche Verschlechterungen aus örtlicher Erkenntnis feststellbar sind", heißt es weiter zum Sachverhalt.

Aus Sicht der Gemeinde sei dies nicht nur auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern insbesondere auch bedingt durch bauliche Entwicklungen im Oberlauf der Traun und hier vor allem durch die Maßnahmen im Bereich der Großen Kreisstadt Traunstein. Dadurch sei eindeutig feststellbar, dass sich die Fließgeschwindigkeit der Traun in den vergangenen Jahren massiv erhöht hat. "Gemäß dem Kenntnisstand der Gemeinde Altenmarkt wurde bei keiner der Maßnahmen eine Auswirkung für die nördlichen Unterlieger-Kommunen entlang der Traun untersucht." − mixMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 26. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.