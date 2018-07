Exklusive Testfahrt für BMW Ladies mit Kunstgenuss +++ Video

Sybille Beckenbauer vor dem von Jeff Coons designten "BMW Art Car" in der Empfangshalle des Kunstmuseums "DASMAXIMUM" in Traunreut. − Foto: Herbert Reichgruber Sybille Beckenbauer vor dem von Jeff Coons designten "BMW Art Car" in der Empfangshalle des Kunstmuseums "DASMAXIMUM" in Traunreut. − Foto: Herbert Reichgruber



Eine besondere Probefahrt nur für Frauen hat BMW zum dritten Mal beim "Ladies Day" angeboten. Ziel war dieses Mal Traunreut im Landkreis Traunstein und dort passend zum Motto des Tages "Driven by culture" das Kunstmuseum "DASMAXIMUM". Angetrieben von Kunst ist schließlich auch sein Leben lang Heiner Friedrich, der dieses Museum gegründet hat.

Begleitet von Instruktoren waren die 60 "Meinungsbildnerinnen aus dem Münchener Umfeld" (so Peter Mey, BMW-Niederlassungsleiter in der Landeshauptstadt) mit den 36 neuesten BMW- und Minifahrzeugen über Wasserburg ins Chiemgau nach Traunreut gefahren. Auf der Strecke konnten sie immer wieder die Autos wechseln und so auch die neusten Elektrofahrzeuge des Autoherstellers testen.



− Foto: Herbert Reichgruber − Foto: Herbert Reichgruber



Nachdem die ersten beiden "Frauen-Tage" von BMW nach Maisach zu einem Fahrertraining geführt hatten, stand dieses Mal das Kulturerlebnis im Vordergrund. Ein Schmankerl hatte der Autohersteller dazu extra nach Traunreut gebracht: Einen vom Künstler Jeff Koons 2010 gestalteten BMW Art Car (M 3 GT2) mit 500 PS Leistung, der auch schon beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans gestartet ist und ab Herbst im BMW-Museum in München ausgestellt wird. Nach der Besichtigung dieses Fahrzeugs bestaunten die Damen, unter denen auch Franz Beckenbauers Ex-Gattin Sybille und Natalie Schmid, Gattin von Münchens Bürgermeister Josef Schmid, die Kunstwerke des Museums und versicherten, bald mit Bekannten und Freunden wiederkommen zu wollen.



− Foto: Herbert Reichgruber − Foto: Herbert Reichgruber



VIDEO vom "Ladies Day"

(Kamera: Reichgruber / Schnitt: Klinghardt)





− Foto: Herbert Reichgruber − Foto: Herbert Reichgruber