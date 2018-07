Kulinarik-Spektakel in der Trostberger Altstadt

Am heutigen Donnerstag (26. Juli 2018) veranstaltet der Treffpunkt Trostberg, die Vereinigung Trostberger Gewerbetreibender, ein Foodtruck-Festival in der Trostberger Altstadt. "16 Trucks haben ihr Kommen zugesagt", freut sich Sebastian Heppel, der Vorsitzende des Treffpunkts.

Von 16 bis 22 Uhr laden die rollenden Küchen namens "Wunderbar", "Pastramigriller" und "Schoko Kebab" auf dem Marienplatz und der Hauptstraße zum Schlemmen ein. Aber auch auf dem Vormarkt haben die "Old Rockers’ Kitchen", "Laugenblick", "Jack’s Tasty" und der "Naschbär" leckeres Streetfood zu bieten. Musiker sorgen in der gesamten Altstadt für sommerliches Flair. Die Geschäfte sind an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. − red/Foto: Markus Scholz/dpa