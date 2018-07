Buchsbaumzünsler frisst sich durch den Landkreis Traunstein

Das unverkennbare Schadbild des Buchsbaumzünslers – links stark befallen, rechts mit beginnendem Befall. − Foto: Landratsamt Traunstein Das unverkennbare Schadbild des Buchsbaumzünslers – links stark befallen, rechts mit beginnendem Befall. − Foto: Landratsamt Traunstein



Einige Gartenbesitzer im Landkreis Traunstein hat er bereits heimgesucht, die anderen fürchten seine Gefräßigkeit: Der Buchsbaumzünsler bringt Buchs-Besitzer zur Verzweiflung. Die Raupen fressen ausschließlich Buchs und schädigen die Sträucher meist so stark, dass sie absterben. "Seit 2014 breitet er sich von Osten her im Landkreis Traunstein aus", so Markus Breier, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Traunstein. Derzeit erhält er viele Anrufe von besorgten Bürgern. Neumeldungen gab es vergangenes Jahr aus Trostberg und Übersee, dieses Jahr ist der Zünsler auch in Emertsham, Kienberg, Pittenhart, Seeon und Ruhpolding aufgetaucht. Laut Breier werde man ihn nicht mehr los, es sei ein europaweites Problem.

Schäden am Buchs verursachen die Raupen. Sie fressen im Buchs von innen nach außen. Wenn man sie außen sieht, ist es meist schon zu spät. Grün gefärbt und mit schwarzen Strichen sind sie im Buchs gut getarnt. Nach der Verpuppung schlüpfen Nachtfalter mit weiß-braunen Flügeln. Jedes Weibchen legt bis zu 150 Eier an den Buchs – und bevorzugt dabei noch nicht befallene Sträucher. Die bis zu fünf Generationen machen eine Bekämpfung schwierig. − red

Was man als Gartenbesitzer tun kann, lesen Sie in einem ausführlichen Bericht am Donnerstag, 26. Juli 2018, in Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.