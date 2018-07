"Trotz. Kollaps. Schreiben": Geschichtenkette der Chiemgau Autoren

Armena Kühne (rechts) war eine der Autoren, die im "Studio 16" ihre Kurzgeschichten vorlasen. − Foto: Mix Armena Kühne (rechts) war eine der Autoren, die im "Studio 16" ihre Kurzgeschichten vorlasen. − Foto: Mix



Im Rahmen der Chiemgauer Kulturtage tragen Chiemgau-Autoren eine Geschichtenkette vor. Die erste Lesung fand am Montagabend im "Studio 16" in Traunstein statt. Sieben Autoren lasen ihre Kurzgeschichten vor, wobei immer der letzte Satz einer Geschichte gleichzeitig der erste der folgenden war. Die zweite Lesung ist am heutigen Donnerstag (26. Juli 2018) ab 19 Uhr in Trostberg.

Am Montag wurden die Geschichten von Reinhard Hauswirth, Mick Saunter, Hans-Peter Kreuzer, Armena Kühne, Magdalena Reupold, Gudrun Bielenski und Annemarie Singer vorgetragen. Meike K.-Fehrmann stellte alle Autoren kurz vor. Zu jeder Geschichte gab es ein passendes Bild, von den Künstlern Monika Stern, Gudrun Kaiser und Magdalena Reupold gemalt. Die Band "Status Seekers" aus dem Achental spielte zwischen den Lesungen selbst komponierte und getextete Lieder. − mix

