Zu wenig Löschwasser auf dem Hochberg

Damit auf dem Hochberg genügend Löschwasser zur Verfügung steht, müssen die Feuerwehren den zweieinhalb Kilometer entfernten Röthelbachweiher anzapfen. − Foto: Hobmaier



Eine Verpuffung in einem landwirtschaftlichen Betrieb samt Ferienwohnungen in Weilerlage mit mehreren vermissten Personen – dies waren Kernpunkte aus dem Übungsdrehbuch für die Stadtfeuerwehren auf dem Hochberg. Laut dem Hochberger Kommandanten Thomas Hasenöhrl habe sich gezeigt, dass keine ausreichende Wasserversorgung vorhanden ist. Die Aktiven mussten eine mehr als 2,5 Kilometer lange Schlauchleitung vom Röthelbachweiher am Schwimmbad aufbauen.

Kreisbrandinspektor Martin Schupfner zollte Traunsteins Feuerwehren großen Respekt. Und Oberbürgermeister Christian Kegel dankte bei einer Brotzeit allen Einsatzkräften und kündigte an, sich zeitnah um die aufgezeigten Mängel in der Löschwasserversorgung zu kümmern. − hob

