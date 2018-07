Neues Nutzungskonzept für alte Häuser

Ziemlich heruntergekommen stehen sie Spalier an der Ortsdurchfahrt, die Häuser an der Traunsteiner Straße 4 bis 10. Lange Jahre kämpfte die Stadt Trostberg vergebens dafür, sie abreißen zu dürfen. Jetzt kommt eine neue Variante ins Spiel: Die Nutzung der Gebäude für das geplante Begegnungs- und Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Familien – verbunden mit der Aussicht auf erhebliche staatliche Fördergelder. − Foto: Thomas Thois Ziemlich heruntergekommen stehen sie Spalier an der Ortsdurchfahrt, die Häuser an der Traunsteiner Straße 4 bis 10. Lange Jahre kämpfte die Stadt Trostberg vergebens dafür, sie abreißen zu dürfen. Jetzt kommt eine neue Variante ins Spiel: Die Nutzung der Gebäude für das geplante Begegnungs- und Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Familien – verbunden mit der Aussicht auf erhebliche staatliche Fördergelder. − Foto: Thomas Thois



Zehn Jahre lang hat die Stadt Trostberg dafür gekämpft, die maroden Häuser an der Traunsteiner Straße 4 bis 10 abreißen zu dürfen, – und dabei beim Landesamt für Denkmalpflege auf Granit gebissen. Jetzt kommt Bewegung in die festgefahrene Situation: Der Stadt wurden für eine Sanierung und Nutzung der Häuser als Begegnungs- und Beratungszentrum für soziale Angelegenheiten hohe staatliche Förderungen in Aussicht gestellt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen, diesen angebotenen Weg zunächst weiter zu beschreiten – vor allem mit dem Ansinnen, zukünftige Zuwendungen der Städtebauförderung nicht zu gefährden.

Der letzte Beschluss zu dem Thema war im Januar 2017 gefällt worden. Der Stadtrat hatte ein Nutzungskonzept für die Häuser an der Traunsteiner Straße erstellen lassen. Damals hatte in der Stadt niemand wirklich beabsichtigt, die Gebäude zu sanieren und als Wohnräume zur Verfügung zu stellen, weil es zu unwirtschaftlich sei.

Die Studien und Gespräche haben nun aber die Rahmenbedingungen geändert. Laut Bürgermeister Karl Schleid gehe die Kostenermittlung mit den Fach- und Förderstell bei einer Sanierung der vier Einzeldenkmäler für spätere Wohnnutzung von einem Kostenaufwand von rund 3,1 Millionen Euro aus. Das Landesamt für Denkmalpflege schätze den denkmalpflegerischen Aufwand auf rund 1,1 Millionen Euro. Der Stadt wurde signalisiert, dass dieser denkmalpflegerische Aufwand bis zu 100 Prozent aus dem Entschädigungsfonds des Freistaats bezuschusst werden könne. Der verbleibende Betrag von im besten Fall rund zwei Millionen Euro werde von der Städtebauförderung bezuschusst. Um höchst mögliche Zuschüsse zu erhalten, wurde bereits ein Antrag im Sonderprogramm "Innen statt Außen" gestellt, das Förderquoten von bis zu 80 Prozent gewährt.

Bürgermeister Schleid (CSU: "Ich habe zehn Jahre lang immer wieder gesagt, ich kämpfe dafür, dass wir die Häuser wegreißen dürfen. Aber früher gab es auch keine Zusage für 1,1 Millionen Euro Fördergelder."

Die Stadt hat nun ein neues Nutzungskonzept angedacht: In den Häusern an der Traunsteiner Straße könnte das Begegnungs- und Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Familien, das zusammen mit dem Landkreis auf die Beine gestellt wird, untergebracht werden. Die Ansiedlung des Zentrums für soziale Angelegenheiten im Stadtkernbereich entspricht laut Verwaltung den Maßgaben der Innenentwicklung und ist auch zentraler Punkt des ISEK.

