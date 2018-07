SUP: Die coolste Art, sich auf dem Wasser fortzubewegen + Video

Der Chiemsee bietet ideale Voraussetzungen zum Stand Up Paddling. Erlernen muss man die Trendsportart nicht. Nach kurzer Einweisung stehen die Meisten sicher auf dem Brett und haben Spaß daran. Der Chiemsee bietet ideale Voraussetzungen zum Stand Up Paddling. Erlernen muss man die Trendsportart nicht. Nach kurzer Einweisung stehen die Meisten sicher auf dem Brett und haben Spaß daran.



Zum Beginn der Sommerserie, bei der wir unseren Leserinnen und Lesern zeigen möchten, wie sie auch hier in der Region aufregende Ferien verbringen können, stellen wir das Element Wasser und dabei auch die Trendsportart Stand Up Paddling vor – und verraten, warum man davon nicht genug bekommen kann.

Über die sanften Wellen des Chiemsees gleiten, die herrliche Bergwelt vor Augen, inmitten einer coolen Gruppe und dann auch noch bei Sonnenuntergang eine "Einkehr" mit Getränken direkt auf den Boards – wenn das nicht Spaß macht, was dann?

Dass nicht nur die "Sundowner"- , sprich Sonnenuntergangs-Touren auf dem Stand Up Paddle, kurz SUP, am Chiemsee so beliebt sind, sondern auch die ganze Sportart im Trend liegt, bestätigt Lucas Gepperth von Parker Outdoor. Oliver Parker bietet in Übersee am Chiemsee sowohl geführte Touren als auch einen SUP-Verleih an.



Bei Sonnenuntergang sind die Touren am Chiemsee besonders eindrucksvoll. Eine "Einkehr" mit Getränken direkt auf den Boards sitzend macht den Teilnehmern besonders Spaß. − Fotos: Parker Outdoor GmbH Bei Sonnenuntergang sind die Touren am Chiemsee besonders eindrucksvoll. Eine "Einkehr" mit Getränken direkt auf den Boards sitzend macht den Teilnehmern besonders Spaß. − Fotos: Parker Outdoor GmbH



"Seit etwa zwei Jahren gibt es einen regelrechten Hype um SUP, was übersetzt so viel wie Stehpaddeln bedeutet, aber ich kann es gut nachvollziehen, denn es ist die coolste Art, sich auf dem Wasser fortzubewegen", schwärmt der 23-Jährige, der Sport-und Eventmanagement studiert hat, und nun regelmäßig Besucher in die Kunst des SUP einführt. Obwohl er gleich betont, dass man SUP nicht lernen muss, Kurse gebe es darin nicht. Nur kurze allgemeine Einweisungen.

