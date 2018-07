Chiemgauer Kulturtage: Mit Gebärden mit Gehörlosen reden

Die Mitglieder des Gehörlosenvereins Traunstein bieten heute und morgen einen faszinierenden Einblick in die Gebärdensprache. – F.: Verein Die Mitglieder des Gehörlosenvereins Traunstein bieten heute und morgen einen faszinierenden Einblick in die Gebärdensprache. – F.: Verein



Der Gehörlosenverein Traunstein bietet im Rahmen der Chiemgauer Kulturtage an, die faszinierende Gebärdensprache kennenzulernen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. Juli, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 28. Juli, von 10 bis 18 Uhr im "Studio 16" an der Bahnhofstraße 16 in Traunstein statt. Der Eintritt ist frei.

Die Teilnehmer können Grundlagen der seit 2002 anerkannten, eigenständigen Sprache einüben und einen spannenden Einblick in die Gehörlosenkultur erlangen. Eine angegliederte Ausstellung dreier gehörloser Künstler zeigt, wie Botschaften ohne Worte dargestellt werden können. Zudem tritt am Samstag von 16.30 bis 17.30 Uhr die Theatergruppe "ThowShow" auf, die ihre Stücke in Gebärdensprache inszeniert. Zwei Gebärdensprach-Dolmetscherinnen unterstützen die Aktionen. Begleitend dazu bietet die BLWG-Informations- und Servicestelle Traunstein für Menschen mit Hörbehinderung einen Informationsstand rund um die Themen Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit und Hörsehbehinderung mit Tipps zum Umgang mit hörbeeinträchtigen oder taubblinden Menschen an. − red