"Weisheit aus dem Rohr" am Kloster Seeon

Am heutigen Freitag (27. Juli 2018) um 20 Uhr zeigt die Junge Chiem-seer Bühne Grabenstätt unter freiem Himmel am Kloster Seeon ihr Erfolgsstück "Der Leberkaskönig oder die unendliche Weisheit aus dem Rohr".

Das dramatische Lustspiel handelt vom Metzgergesellen Franzl (Michael Hofmann, links), der unsterblich in die hübsche Metzgertochter Tina (Sophia Biller) verliebt ist. Als sich das ganze Dorf auf den 100. Geburtstag von Schorsch Wimmer (Gerhard Brusche) vorbereitet, wittert Franzl seine große Chance. Mit einer "Leberkas"-Installation will er das Herz seiner Angebeteten erobern. Unzählige Kilo an Brät wandern zusammen mit einigen Spritzern Weihwasser in den Ofen. Und plötzlich sitzt er leibhaftig im Rohr, der fleischgewordene Leberkaskönig (Andi Meier, rechts).

Der Ausweichtermin bei Schlechtwetter ist am Sonntag, 29. Juli. Sollte es auch da regnen, wird das Stück in der "Theater-Strickerei" in Grabenstätt gezeigt. Tickets gibt es unter Tel. 0177/3216064, per E-Mail an info@theater-strickerei.de sowie ab 18 Uhr an der Abendkasse. − mmü/Foto: Markus Müller