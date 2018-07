Traditionelle "Brotzeit-Musik" in der Theaterfabrik Traunreut

Ein Abend für Freunde der Geselligkeit findet am heutigen Freitag (27. Juli 2018) im "Theatercafé" der "Theaterfabrik" in Traunreut statt: Ab 20 Uhr laden "De Zwee" um Hans Zunhammer und Adalbert Huber im Rahmen der "Brotzeit-Musik" bei leckeren Schmankerln zum Mitsingen ein. Tickets gibt es beim Traunreuter Anzeiger, im Dorfladen Chieming sowie per E-Mail an ticket@die-theaterfabrik.de. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.die-theaterfabrik.de. − red/Foto: red