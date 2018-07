Erfolgreiche Premiere des Foodtruck-Festivals in Trostberg

Genussmeile in der Trostberger Altstadt: Die Foodtrucks boten Verlockendes vom Burger über Gegrilltem bis hin zu Suppen. − Foto: fam Genussmeile in der Trostberger Altstadt: Die Foodtrucks boten Verlockendes vom Burger über Gegrilltem bis hin zu Suppen. − Foto: fam



Die Premiere ist rundum gelungen: Das erste Foodtruck-Festival im Landkreis Traunstein ging am Donnerstag in der Trostberger Altstadt über die Bühne. Das original Foodtruck RoundUp machte mit elf rollenden Küchen in der Hauptstraße, am Marienplatz und auf dem Vormarkt Station. Veranstalter des kulinarischen Spektakels war der Treffpunkt Trostberg, die Vereinigung Trostberger Gewerbetreibender. Unzählige Besucher schoben sich durch die Altstadt, um Burger, Gegrilltes, Striezel, Suppen, syrische Speisen, Backwaren, Getränke und mehr zu kosten. Jeder Truck hatte seine Spezialität auch in einer kleinen Probiergröße parat. − fam