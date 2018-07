Durch schattigen Wald zum idyllischen Wössner See

Der Wössner See liegt idyllisch am Fuße des Hochgern. − Foto: Mix Der Wössner See liegt idyllisch am Fuße des Hochgern. − Foto: Mix



Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerische Rundschau setzen die Serie mit Wandertipps im Chiemgau und Rupertiwinkel fort: Eine leichte und familienfreundliche Rundwanderung geht von Unterwössen aus zum Wössner See, der von oben gesehen aussieht wie ein Herz. Der Weg führt meist durch schattigen Wald, und im Sommer kann man im See ein abkühlendes Bad nehmen. Doch auch zu jeder anderen Jahreszeit ist die Wanderung durch den Wald und rund um den See empfehlenswert.

Im Frühjahr kann man die aufblühende Natur und die wärmenden Sonnenstrahlen genießen, im Sommer sonnenbaden auf der Liegewiese oder schwimmen im klaren Wasser. Der Herbst lockt mit seiner Farbenpracht und dem einmaligen Bergpanorama. Im Winter genießt man die Stille und verschneite Landschaft. Einkehren kann man beim "Seewirt" direkt am Ufer. − mix

Einen ausführlichen Bericht mit Tourenbeschreibung finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 28./29. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.