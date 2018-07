"Bus ist Rückgrat im Nahverkehr, Zug wird in der Fläche nie funktionieren"

Bus oder Bahn? Der "Schnelle Trostberger" fährt auf B299 und B304 praktisch parallel zu den meist verwaisten Schienen von Trostberg nach Traunstein. Nimmt er der Bahn mögliche Kunden weg, oder soll er gestärkt werden? Selbst die Grünen sind in dieser Frage uneins. −Archivfoto: Traup Bus oder Bahn? Der "Schnelle Trostberger" fährt auf B299 und B304 praktisch parallel zu den meist verwaisten Schienen von Trostberg nach Traunstein. Nimmt er der Bahn mögliche Kunden weg, oder soll er gestärkt werden? Selbst die Grünen sind in dieser Frage uneins. −Archivfoto: Traup



Großen Raum im Kreisausschuss nahm die Zukunft des Personennahverkehrs im Bereich Trostberg-Traunstein-Traunreut ein. Das Ergebnis der zahlreichen Wortmeldungen fasste Landrat Siegfried Walch (CSU) so zusammen: Der Bus bleibt das Rückgrat im Personennahverkehr, die Schiene im Fernverkehr. Dazu ist die Schiene unabdingbar für den Gütertransport. Eine Stärke bedeuten die vielen konkurrierenden Unternehmen im Landkreis. Ob ein Verkehrsverbund sinnvoll ist, ist nicht von vorneherein klar. Walch sagte zu, sich wieder mit der Nahverkehrsplanung auseinander zu setzen. Die Kreistagsfraktion der Grünen hatte mit einer Anfrage zu Veränderungen im Busverkehr zwischen den drei Städten die Debatte angestoßen.

Das Nebeneinander von Bus und Bahn schnitt Dr. Lothar Seissiger (FW/UW) an: "Wenn beide zur selben Zeit fahren, ist das unsinnig." – "Das ist seit zehn Jahren so", reagierte Nicolaj Eberlein vom Busunternehmen Hövels. "Würden wir den Busverkehr einstellen, könnte ihn die Bahn nicht ersetzen", ergänzte der Landrat. In der Fläche sei der Bus das geeignetere Verkehrsmittel. Die Bahn wolle den Landkreis zwingen, die Buslinie abzuschaffen. Das lehne der Landkreis aber ab. Busse hätten Fahrgäste verloren, diese seien aber nicht auf die Bahn umgestiegen. Die Bahn werde in einem Flächenlandkreis nie funktionieren. − kd

In der Sitzung war auch die Versorgung der Landkreis-Schulen mit Glasfaser-Anschluss und WLAN beschlossen worden. Einen ausführlichen Bericht über den weiteren Verlauf der Sitzung, in der es unter anderem um die Entwicklung der Schülerzahlen ging, finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 28./29. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.