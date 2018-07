Schandfleck von Traunstein soll "urbanes Gebiet" werden

Nach rund zwei Jahrzehnten des Stillstands soll es jetzt konkret werden mit einer Bebauung des westlichen Bahnhofsareals in Traunstein. Der Stadtrat hat dafür einen Bebauungsplan aufgestellt. − Foto: Wittenzellner Nach rund zwei Jahrzehnten des Stillstands soll es jetzt konkret werden mit einer Bebauung des westlichen Bahnhofsareals in Traunstein. Der Stadtrat hat dafür einen Bebauungsplan aufgestellt. − Foto: Wittenzellner



Seit rund zwei Jahrzehnten liegt es brach, für manche wirkt es wie ein Schandfleck: Das westliche Bahnhofsareal in Traunstein. Teils schwierige Eigentumsverhältnisse haben wesentlich mit dazu beigetragen. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Der Stadtrat stellte am Donnerstag einen Bebauungsplan auf.

Auf dem Areal soll unter anderem ein öffentliches Parkhaus gebaut und die Güterhallenstraße verlegt werden. Vorgesehen ist der Ausweis als "Urbanes Gebiet", das eine Bebauung mit Gebäuden mit bis zu sieben Geschossen und einer Geschoßflächenzahl (GFZ) für den östlichen Planbereich zwischen 2,14 und 2,2 vorsieht. Für den westlichen Planbereich ist diese noch offen, eine Festlegung soll im Laufe des Planungsprozesses erfolgen. Die Stadt will mit den Grundstückseigentümern städtebauliche Verträge abschließen, die eine Aufteilung der Planungskosten vorsehen. Auch will man sicherstellen, dass es einen angemessenen Anteil von bezahlbarem Wohnraum gibt. − awi

