Diakon Alois Fellner geht in Ruhestand

Viele Gläubige haben sich in einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Maximilian in Grabenstätt von Diakon Alois Fellner verabschiedet, der seit 1. September 2007 in den Pfarreien Erlstätt und Grabenstätt und seit 2015 auch im Pfarrverband Hl. Franz von Assisi Bergen-Erlstätt-Grabenstätt-Vachendorf wirkte. Bekannt ist er vor allem als Klinikseelsorger in Traunstein – diese Tätigkeit übte er zuvor 18 Jahre lang aus. Ursprünglich hatte er den Beruf des Malers erlernt, entschied sich dann aber über Umwege zum Theologie-Studium und wurde 1977 vom damaligen Erzbischof Joseph Ratzinger in München zum Diakon geweiht.

"Alois Fellner pflegt Beziehungen und Freundschaften, die von Vertrauen geprägt sind. Was ihn besonders auszeichnet, sind seine Ruhe, seine Gelassenheit, Väterlichkeit, tiefe Authentizität und seine Bekennung zum Glauben, zu Gott", so der Verwaltungsleiter des Pfarrverbandes Grabenstätt, Maximilian Wimmer. − mmü

