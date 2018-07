Landkreis Traunstein ehrt die besten Realschüler

Stellvertretender Landrat Josef Konhäuser (vorne, Mitte) mit den geehrten Realschülern. − Foto: Landratsamt Stellvertretender Landrat Josef Konhäuser (vorne, Mitte) mit den geehrten Realschülern. − Foto: Landratsamt



Mit Urkunden, Geldgeschenken und Rosen hat Josef Konhäuser in Vertretung von Landrat Siegfried Walch 45 Realschüler aus dem Landkreis geehrt, die im Abschlusszeugnis einen Notenschnitt von 1,5 oder besser erreicht haben. Fünf Absolventen schafften den Traum-Schnitt 1,0: Moritz Buchwald (Tittmoning, Maria Ward Realschule Burghausen), Sophia Guske (Übersee, Achental-Realschule Marquartstein), Tobias Huber (Fridolfing, Maria Ward Realschule Burghausen), Sarah Lange (Obing, Staatliche Realschule Wasserburg) und Simon Schuler (Schneizlreuth, Reiffenstuel-Realschule Traunstein).

Konhäuser bezeichnete die Realschule als zentralen Pfeiler der Bildungsregion Landkreis Traunstein, die sich besonders durch die Verbindung von Theorie und Praxis auszeichne: "Die Mittlere Reife ist eine doppelte Chance. Unser Bildungssystem ist heute viel durchlässiger als in der Vergangenheit. Ein späterer Wechsel ins Studium ist möglich, aber ebenso eine Karriere im erlernten Beruf. Die Unternehmen in unserer starken Wirtschaftsregion Chiemgau suchen händeringend Nachwuchskräfte und bieten vielfältige Perspektiven. Für jeden von euch steht der individuell richtige Weg offen", so der stellvertretende Landrat. − red

Einen ausführlichen Bericht und die Namen aller Geehrten finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 28./29. Juli 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.