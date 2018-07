Gemeinsam 500 Jahre alt

Feiern gemeinsam Geburtstag (hinten, von links): Michi, Kahti, Maria und Franzi Lex und (vorne, von links) Irmi, Seppi, Rosa, Rosi und Hansi Lex. − Foto: red Feiern gemeinsam Geburtstag (hinten, von links): Michi, Kahti, Maria und Franzi Lex und (vorne, von links) Irmi, Seppi, Rosa, Rosi und Hansi Lex. − Foto: red



Weil Rosi Lex nicht einfach so Geburtstag feiern mag, hat sich in Point in Truchtlaching Mitte Juli ein ganz besonderes Fest ergeben. "Rund um den 55. Geburtstag ist man irgendwann 20000 Tage alt", erzählt Rosi Lex. Und eigentlich wollte sie dieses Jubiläum feiern. Das sei dann etwas Besonderes, das nicht jeder hat. Aber an dem besagten Tag hatte keiner Zeit und so hat die Familie angefangen zu rechnen. Es muss doch noch andere, besondere Geburtstage geben. Dann kam auf: Heuer wird die Familie 500 Jahre alt. Die Zahl ergibt sich, wenn man alle Lebensjahre der acht Geschwister Rosi, Maria, Seppi, Irmi, Michi, Franzi, Kahti und Hansi, Jahrgang 1960 bis 1971, und Mama Rosa, 81 Jahre, zusammenzählt. "Das ist ein schönes Jubiläum, denn jeder ist daran beteiligt und 500 Jahre schaffen wir ja nie wieder."

Das Zeitfenster für die große Feier war eng gesteckt. Am 20. Juni hatte Schwester Irmi Geburtstag – da waren es 500 Jahre – und am 4. August wird Bruder Franzi ein Jahr älter, dann sind es 501. So entschied sich die Familie am 14. Juli das große Fest zu feiern. "Die Mama hat ihre Geschwister eingeladen und viele alte Freunde sind nach Point gekommen", erzählt Rosi Lex. Einige seien sogar aus Passau und München angereist. Nachmittag habe es Kaffee und Kuchen gegeben. "Wir haben organisiert, wer was mitbringt." Am Abend wurde gegrillt.

Für das Fest hatte die Familie viele alte Fotos herausgesucht und an mehreren Schautafeln aufgehängt. "Da waren wir stundenlang beschäftigt und haben uns über früher unterhalten", sagt Rosi Lex. Am Ende der Feier wurde dem Ganzen eine weitere Aufnahme hinzugefügt: Ein aktuelles Familienfoto. Tochter Rosi und Mama Rosa halten ein eingerahmtes Foto der Familie in den Händen, das Anfang der 80er Jahre entstanden sein muss.

