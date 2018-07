Marktfest in Waging am See mit viel Live-Musik

Das Programm des Waginger Marktfests, das am heutigen Samstag (28. Juli 2018) ab 18 Uhr stattfindet, ist gewohnt umfangreich: Auf dem Marktplatz können die Besucher eine Kletterwand bezwingen und beim Biathlon-Schießen Treffsicherheit beweisen, Clowns und der Rottaler Staatszirkus entführen in eine andere Welt und mit Bauklötzchen und Kinderschminken ist auch für die Kleinsten einiges geboten. Zusätzlich stolzieren die faszinierenden Stelzengeher wieder durch den Ort (Bild), und die umliegenden Wirtschaften versorgen die Gäste mit leckeren Schmankerln, während sie von Bühne zu Bühne schlendern: Auf dem Marktplatz spielen "The Hurricanes" Rock-Nummern der 70er, 80er und 90er Jahre, "Jack in a box" groovt vor dem "Bräukeller", eine bayerische Musi sorgt beim "Unterwirt" für beste Unterhaltung und beim Kupferkessel tritt die Band "Mac Jefferson" auf. − he/Foto: Hans Eder