Oldtimer-Raritäten in Trostberg

Old- und Youngtimer sind am heutigen Samstag (28. Juli 2018) ab etwa 16 Uhr auf dem Vormarkt in Trostberg zu bewundern. Die automobilen Raritäten, unter ihnen auch ein Chevrolet Bel Air aus dem Jahr 1954, sind im Rahmen der ADAC Chiemgau Historic in der Region unterwegs.

Die Oldtimer starten um 10.01 Uhr in Feichten, sind dann quer durch den Chiemgau unterwegs und werden um etwa 15.30 Uhr in Trostberg im Gewerbegebiet Am Waltershamer Feld eintreffen. Dort werden die Fahrer der Young- und Oldtimer mit Geschicklichkeitsspielen von der Sportfahrergemeinschaft Trostberg-Kienberg getestet.

Um 16 Uhr fahren die über 60 Fahrzeuge aus längst vergangenen Jahrzehnten in die Trostberger Altstadt, wo sie auf dem Vormarkt auf Höhe des Hotels "Post" von Bürgermeister Karl Schleid begrüßt werden. Ein Sprecher des Automobilclubs Trostberg stellt die Fahrer mit den Autos einzeln vor. Zuschauer sind willkommen. Für Gäste und Fahrer bietet der Automobilclub kostenlose alkoholfreie Getränke an. Die Siegerehrung findet um 18 Uhr im Rahmen des Pfarrfestes in Feichten statt. Dabei wird auch der vom Automobilclub Trostberg gestiftete Pokal für den ältesten Oldtimer überreicht. − red/Foto: red