Wie sich ein Mädchen einen Traum erfüllt und mit Sarah Connor singt

Einmal mit ihrem Idol Sarah Connor auf der Bühne singen, das wünscht sich die zehnjährige Nuala aus Babensham bei Wasserburg. Es gelingt ihr bei einem Konzert in Rosenheim, und der Heimatzeitung (Traunreuter Anzeiger/Trostberger Tagblatt) erzählt das Mädchen, wie man sich einen solchen Traum erfüllt.

"Wir wurden geboren/ Um die Welt zu verändern/ Wir sollen den Regen biegen/Grenzen verschieben und Helden werden", Textzeilen wie diese aus dem Lied "Bonnie & Clyde" von Sarah Connor kann Nuala längst auswendig, so wie viele Lieder ihres Idols. Zumindest ihre eigene Welt hat sie ein wenig verändert, als nun die 38-jährige Sängerin zu einem Konzert ganz in die Nähe ihrer Heimat kam. Zu Weihnachten hatte sie von ihrem Papa die Karte zu diesem ersten Konzert ihres Lebens bekommen. Als der Tag dann gekommen ist, fasst Nuala beim Mittagessen den Entschluss: "Ich will mit Sarah auf der Bühne singen."



Mit diesem selbstgemalten Schild hat Nuala beim Konzert in Rosenheim Sarah Connor auf sich aufmerksam gemacht und kam auf die Bühne. − Foto: hr Mit diesem selbstgemalten Schild hat Nuala beim Konzert in Rosenheim Sarah Connor auf sich aufmerksam gemacht und kam auf die Bühne. − Foto: hr



Ein Mädchen, ein Gedanke, jetzt gilt es zu handeln: In roten Großbuchstaben malt sie ihren Wunsch auf einen Zeichenblock, fügt noch hinzu, dass sie ein Riesenfan ist, und damit ist sie bereit, die Grenze zwischen Fan und Idol beiseite zu schieben: Tatsächlich gelingt ihr das, sie wird von Sarah Connor auf die Bühne im Mangfallpark geholt und darf mit ihr singen: "Bonnie & Clyde".

So steht Nuala aus Babensham beim ersten Konzert ihres Lebens mit ihrem Idol vor 8000 Zuschauern auf der Bühne und wirkt so entspannt, als würde sie das nicht zum ersten Mal erleben: "Auf die vielen Menschen habe ich gar nicht geachtet, das nimmt man nicht so wahr", erinnert sie sich. Nuala genießt in diesem Moment die Nähe ihres Idols und wählt mit Bedacht das gemeinsame Lied aus, da sie sich nur bedingt vorbereiten konnte: "Ich wusste ja nicht, welche Lieder sie singt, bevor ich auf die Bühne komme." So entscheidet sie sich spontan für "Bonnie & Clyde": "Das andere Lied wäre ,Wie schön du bist‘ gewesen. Aber das habe ich der Sarah gelassen, weil sie es, glaube ich, selber sehr gerne mag."

Das Video vom Auftritt mit Sarah Connor (Video: Reichgruber):



