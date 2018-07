Starkregen: Rund 30 Wassersportler geraten im Chiemsee in Seenot

Auf dem Chiemsee sind am Samstagnachmittag mehrere Wassersportler in Seenot geraten. − Foto: Polizei Auf dem Chiemsee sind am Samstagnachmittag mehrere Wassersportler in Seenot geraten. − Foto: Polizei



Heftiger Wind und Starkregen haben am Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Wasserrettungsdienste am Chiemsee gefordert. Schwimmer, Standup-Paddler, Kajakfahrer, Elektrobootfahrer und Seglern gerieten in Seenot. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstagabend mit.

Gegen 14.30 Uhr setzten am westlichen Teil des Chiemsees heftige Windböen und Regen ein. Obwohl laut Polizei unmittelbar nach Auslösen der Sturmwarnung mehrere Rettungsboote ausliefen, um Schwimmer und kleinere Wasserfahrzeuge vor dem Unwetter zu warnen, waren viele Hilfeleistungen auf dem Wasser erforderlich.

Gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei waren die Rettungsdienste am Chiemsee mit allen verfügbaren Booten im Einsatz, um den in Seenot geratenen Wassersportlern zu helfen. Insgesamt wurden sechs Schwimmer, acht Standup-Paddler, sieben Elektroboote, fünf Kajakfahrer und drei aufgelaufene Segelyachten freigeschleppt. Verletzt wurde niemand. Auch Sachschäden entstanden nicht.

Die Wasserschutzpolizei Prien am Chiemsee weist drauf hin, dass Rettungsmittel immer einsatzklar sein und bei Bedarf rechtzeitig angelegt werden müssen. Außerdem sollten die Standorte der Sturmwarnleuchten am Chiemsee jedem Wassersportler bekannt sein und je nach Wetterlage beobachtet werden. − pnp