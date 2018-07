Polizei zufrieden mit Aktion zur Rettungsgasse an der A8

Beim Aktionstag informierten Polizei und Rettungskräfte über die Rettungsgasse. − Foto: Polizei Beim Aktionstag informierten Polizei und Rettungskräfte über die Rettungsgasse. − Foto: Polizei



Die Verkehrspolizeiinspektion Traunstein und mehrere Hilfs- und Rettungsorganisationen haben am Samstag auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage "Hochfelln-Nord" an der A8 bei Bergen eine Präventionsveranstaltung zum Thema "Rettungsgasse" durchgeführt, um Verkehrsteilnehmer für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Die Beteiligten informierten von 9 bis 14 Uhr so viele Interessierte wie möglich, da im Ernstfall Leben und Tod von betroffenen Menschen auf dem Spiel stehen.

Am Präventionsstand wurden die Informations-Flyer des Innenministeriums verteilt und viele aufklärende Gespräche geführt. Und es waren Fahrzeuge und Vorwarntafeln aller beteiligten Organisationen ausgestellt, um die Verkehrsteilnehmer auf die nötigen Durchfahrtsbreiten aufmerksam zu machen. Die Aktion war im Vorfeld überörtlich angekündigt worden. So kam es, dass sich spontan noch der ADAC mit der Stauberatung sowie ein Motorradfahrer des BRK, die auf die Aktion aufmerksam ge worden waren, dem Geschehen anschlossen.

Insgesamt wurden über 1000 Flyer verteilt und somit über 1000 Verkehrsteilnehmer in Sachen Rettungsgasse informiert. Die Menschen hätten sich durchaus interessiert gezeigt und die Wichtigkeit des Aktionstages erkannt, so das Fazit der Polizei. "Allerdings musste auch festgestellt werden, dass es noch immer etliche Verkehrsteilnehmer gibt, die nicht wissen, wie oder wann genau sie eine Rettungsgasse zu bilden haben." − obb