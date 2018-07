Auf dem Stadtplatz war was los

Der Tittmoninger Stadtplatz als große Flaniermeile. −Foto: Englschallinger Der Tittmoninger Stadtplatz als große Flaniermeile. −Foto: Englschallinger



Mit attraktivem Programm, bunten Ständen und vielseitigen Aktionen zum Mitmachen entwickelte sich die Innenstadt Tittmonings (Lkr. Traunstein) am Wochenende zum Publikumsmagnet für die ganze Familie. Groß und Klein aus fern und nah besuchten das traditionelle Stadtfest. Als Überraschungsgast begrüßten Bürgermeister Konrad Schupfner und seine CSU-Kollegen die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Zuvor freute sich das Stadtoberhaupt gemeinsam mit der "Fairtrade"-Steuerungsgruppe über die erneute Verlängerung des Titels "Fairtrade-Stadt". An der "Fairen Mango Bar" stieß man mit alkoholfreien Cocktails auf die für zwei Jahre geltende Ernennung an. Vor vier Jahren war der Stadt Tittmoning beim Stadtfest die Urkunde zur ersten "Fairtrade-Town" im Landkreis Traunstein überreicht worden. − endMehr in der Montagsausgabe, 30. Juli, der Südostbayerischen Rundschau.