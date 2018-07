Integration in Oberbayern: Flüchtlinge in der Krankenpflege

Die Prüfungsbesten der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe waren (von rechts) Yousef Afandi, Michael Stitzl und Okubamichael Kesete. Ihnen gratulierten Klassenlehrer Wolfgang Raufeisen (links), der stellvertretende Landrat Sepp Konhäuser (Zweiter von links) und Schulleiter Alexander Hoh (rechts). − Foto: Buthke Die Prüfungsbesten der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe waren (von rechts) Yousef Afandi, Michael Stitzl und Okubamichael Kesete. Ihnen gratulierten Klassenlehrer Wolfgang Raufeisen (links), der stellvertretende Landrat Sepp Konhäuser (Zweiter von links) und Schulleiter Alexander Hoh (rechts). − Foto: Buthke



Die Pflege ist in der Krise: Personal fehlt an allen Ecken und Enden - und der Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Erfreuliche Nachrichten kommen da aus dem Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Traunstein: Nach einjähriger Ausbildung sind 22 staatliche geprüfte Pflegefachhelfer aus der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe verabschiedet worden. Noch erfreulicher: 14 von ihnen waren Menschen mit Migrationshintergrund aus Afghanistan, Eritrea, Senegal, Somalia und Syrien.

Beachtlich: Zwei von ihnen – Yousef Afandi aus Bischofswiesen mit einem Notenschnitt von 1,6 und Okubamichael Kesete aus Traunreut mit einem Notenschnitt von 1,8 – gehörten zu den drei Prüfungsbesten. Dritter im Bunde war Michael Stitzl aus Trostberg (1,6).

"Die Kliniken Südostbayern AG redet nicht über Bildung, sie macht Bildung", stellte der Leiter des Bildungszentrums, Rupert Überherr, fest – "und das über viele Jahrzehnte und Trägerschaften hinweg". Stets habe er Unterstützung erfahren, wenn es um den Weiterbestand des Ausbildungsangebots und Initiativen zum Ausbau des Angebots gegangen sei. Zu den Absolventen aus den anderen Ländern sagte Übelherr, Deutschland, Bayern, die Schulleitung und die Klassengemeinschaft hätten ihnen im Miteinander und gegenseitigen Respekt ein kleines Stück neue Heimat geschenkt. Die Migranten hätten bewiesen, dass Integration gelingen könne. − bjr

