Flüchtiger Altenmarkter festgenommen

Seit Mitte Juli 2018 wurde ein 37-jähriger Altenmarkter mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Traunstein gesucht. Bereits im Februar 2017 wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren und neun Monaten wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt. Er kam dann aber einer gerichtlichen Auflage des Alkohol- und Drogenentzugs nicht nach und tauchte Anfang Juli 2018 unter. Es wurde rasch ein Strafvollstreckungshaftbefehl erlassen, in dem der 37-Jährige nun noch ein Jahr, neun Monate und vier Tage in einer Haftanstalt abzusitzen hat.

Die Behörden konnten den Gesuchten zunächst nicht finden, er hatte keinen festen Wohnsitz und hielt sich versteckt. Die Beamten der Zivilen Einsatzgruppe Traunstein nahmen deshalb gezielte Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen in die Hand. Am Freitagabend war die akribische Arbeit der zivilen Polizeibeamten der Operativen Ergänzungsdienste Traunstein erfolgreich. Der 37-jährige konnte in einer Wohnung im nördlichen Landkreis von Traunstein widerstandslos festgenommen werden. Die Überraschung, dass plötzlich die Polizei vor ihm stand, war ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Erschrocken, kreidebleich und sprachlos ließ er das Anlegen der Handschellen und die Festnahme über sich ergehen.

Der Altenmarkter legte nach seiner Festnahme einige ärztlichen Bescheinigungen vor, die ihn vor der anstehenden Haftstrafe bewahren sollten. Jedoch bestätigte ein diensthabender Arzt im Krankenhaus Trostberg die Haftfähigkeit. Der Altenmarkter kam am Samstag in die Justizvollzugsanstalt Bernau. Hier muss er nun nicht nur die nächsten 21 Monate und vier Tage absitzen, sondern kann auch noch seinen 38. Geburtstag "feiern". − red