Tankschlauch vergessen und beim Wegfahren abgerissen

Missgeschicke beim Tanken haben meist schwer wiegende Folgen. − Foto: dpa Missgeschicke beim Tanken haben meist schwer wiegende Folgen. − Foto: dpa



Ein folgenreiches Missgeschick passierte am Samstag einer 29-jährigen Pallingerin in Trostberg. Wie die Polizei meldet, betankte die Frau kurz vor 8 Uhr ihr Auto an einer Tankstelle an der Söldenhofstraße im Gewerbegebiet Hagenau. Während der Betankung blieb sie nicht am Einfüllstutzen stehen, sondern füllte das Kühlwasser nach. Anschließend fuhr sie weg, hatte aber vergessen, dass der Tankstutzen noch im Tank steckte. Der Schlauch riss an der Sollbruchstelle ab. Der Abrissschutz verhinderte jedoch Schlimmeres.

Laut Polizei gelangte nur wenig Benzin auf die Asphaltdecke. Die Feuerwehr Trostberg war mit 15 Mann zur Beseitigung des ausgelaufenen Benzins vor Ort. Die Tanksäule wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. − red