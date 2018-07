Video: Zufällig hochkarätig

Bei der Zugabe der Stuttgarter Gruppe Schmutzki holte die Band die Fans auf die Bühne. Gemeinsam feierten sie und brachten den Chiemsee beinahe zum Überlaufen. − Foto: Pfingstl Bei der Zugabe der Stuttgarter Gruppe Schmutzki holte die Band die Fans auf die Bühne. Gemeinsam feierten sie und brachten den Chiemsee beinahe zum Überlaufen. − Foto: Pfingstl



Ein wenig politisch, ein wenig Austro-Rock, ein wenig Stuttgarter Straßenköter-Musik. So vielfältig wie dieses Jahr war das "Seewärts"-Festival in Chieming noch nie. Die Mischung war einerseits dem Zufall geschuldet, andererseits ein wahrer Zuschauermagnet.

"Das war das teuerste Line-up das wir je hatten", sagte Dominik Sorré, Hauptorganisator des "Seewärts"-Festivals, als er zwischen den Auftritten zweier Bands kurz Pause zum Durchschnaufen fand. In den vergangenen Jahren hätten überwiegend lokale und regionale Bands gespielt, heuer aber übernahmen Wiener, Grazer und Stuttgarter das Ruder. Die kleinen Bands hätten sich zuerst gar nicht gemeldet und dann waren sie zu spät dran. So entschieden sich die Organisatoren zuerst für "Rev. Stomp", der ursprünglich aus Saaldorf kommt, also ein bisschen Lokalkolorit verkörpert, mittlerweile aber in Graz lebt. Dann habe sich das Line-up von selbst entwickelt, erinnerte sich der Organisator. Weil sich die Musikszene in Österreich gut kennt, waren gleich die Musiker der Grazer Gruppe Granada mit im Boot. Dazu kamen die Wiener Farewell Dear Ghost, Viech und Lea Santee. Und dann gab es noch die Musiker aus Stuttgart Antiheld und Schmutzki. Die beiden hätten sich viele Jahre lang einen Proberaum geteilt und seien, so Antiheld-Sänger Luca Opifanti "beste Freunde".

Sehen Sie Eindrücke vom Festival im Video:

(Video: Pfingstl)

