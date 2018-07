B299 zwischen Trostberg und Tacherting gesperrt – Nadelöhr am Schwarzerberg

Am Schwarzerberg staute sich gestern der Verkehr aus Richtung Norden weit zurück, denn das Linksabbiegen auf die Bundesstraße 299 in Richtung Trostberg ist nicht gerade einfach. − Foto: Frei Am Schwarzerberg staute sich gestern der Verkehr aus Richtung Norden weit zurück, denn das Linksabbiegen auf die Bundesstraße 299 in Richtung Trostberg ist nicht gerade einfach. − Foto: Frei



Seit Montag ist die Bundesstraße 299 zwischen dem nördlichen Ortsausgang von Trostberg und der Einmündung der Kreisstraße TS 36 südlich von Lengloh (Gemeinde Tacherting) wegen Deckenbauarbeiten gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt zu den Stoßzeiten vor allem am Schwarzerberg in Trostberg zu erheblichen Behinderungen. Teilweise stauen sich die Fahrzeuge bis zur Abzweigung nach Gainharting zurück; auch Rettungswagen haben Probleme, zum Krankenhaus durchzukommen.

Auch ohne Umleitung ist die Einmündung der Staatsstraße, die aus Richtung Emertsham kommt, auf die Bundesstraße unterhalb des Schwarzerbergs bei Trostberg ein Nadelöhr. Die Stadt Trostberg hatte auf Antrag der CSU-Stadtratsfraktion schon mehrfach den Bau eines Kreisverkehrs angeregt. Doch das Staatliche Bauamt Traunstein sah keinen dringenden Handlungsbedarf, weil die Kreuzung kein statistischer Unfallschwerpunkt sei.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung, ob das Bauamt die Möglichkeit in Betracht ziehe, den Verkehr am Schwarzerberg während der Umleitungsphase mit einer Ampel zu regeln, erklärte Bauoberrat Peter Maltan: "Die ersten Tage einer Sperrung sind oft chaotisch. Wir machen die Erfahrung, dass sich das am zweiten oder dritten Tag gibt. Leute, die sich auskennen und von der Sperrung wissen, nehmen andere Wege. Der Verkehr verflüchtigt sich ins übrige Netz." Eine Ampel sei deshalb nicht vorgesehen. Die Umleitungsbeschilderung oberhalb des Schwarzerbergs musste aber noch optimiert werden. Umleitungsschilder, die wegen der Sperrung des Glötter Berges noch standen, haben gestern zahlreiche Autofahrer in die falsche Richtung gelenkt: zum Waltershamer Feld und weiter nach Frühling.

Die Bundesstraße wird auf einer etwa 2,5 Kilometer langen Strecke saniert, denn die Decke weist dort laut Angaben des Bauamts oberflächige Risse, Verdrückungen, Spurrinnen und Ausbrüche auf. Es ist vorgesehen, circa zehn Zentimeter der Asphaltbefestigung abzufräsen, an Stellen mit tiefer gehenden Schäden auch Teile der Tragschicht herauszunehmen und auf der kompletten Strecke eine neue Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht aufzubringen.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 17. August. Währenddessen wird die Bundesstraße in zwei Abschnitten gesperrt, um die Zufahrt zum Kieswerk Piederstorfer zu gewährleisten. Für die Anwesen, die unmittelbar über die Bundesstraße 299 erschlossen sind, wird laut Bauamt die Erreichbarkeit in Abstimmung mit der Baufirma gewährleistet.

