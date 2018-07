Mutter vermutet Badeunfall des Sohnes - Großeinsatz am Waginger See

Mit dem Hubschrauber waren die Rettungskräfte vor Ort am Waginger See. Wie sich herausstellte, musste der Indonesier aber nicht aus dem Wasser geholt werden. −Symbolfoto: Mathias Adam Mit dem Hubschrauber waren die Rettungskräfte vor Ort am Waginger See. Wie sich herausstellte, musste der Indonesier aber nicht aus dem Wasser geholt werden. −Symbolfoto: Mathias Adam



Ein Missverständnis hat am Montagvormittag zu einem Großeinsatz von Rettungskräften am Waginger See (Landkreis Traunstein) geführt. Eine Mutter meldete ihren 22-jährigen Sohn gegen 10.45 Uhr als vermisst. Laut Mitteilung der Polizei Laufen hatte die Frau aus Indonesien beobachtet, wie der junge Mann im Badebereich des Segelclubs in den See zum Schwimmen ging. Sie bekam allerdings nicht mit, dass ihr Sohn das Wasser gleich darauf wieder verließ und spazieren ging.

Die Mutter teilte der Polizei mit, dass ihr Sohn ein schlechter Schwimmer sei. Da sie ihn nicht aus dem See kommen sah, ging sie von einem Badeunfall aus und alarmierte den Rettungsdienst. Da der Rettungsdienst von einem Ernstfall ausging, schickte er Rettungswagen, Notarzt, Taucher und Hubschrauber zum Einsatzort. Kurz nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, konnte Entwarnung gegeben werden: Wie sich sich herausstellte, war der 22-Jährige am Ufer entlang gegangen und hatte sich zu keiner Zeit in Gefahr befunden. − pnp