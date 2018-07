Bürgerhaus fast fertig

Das Bürgerhaus erstrahlt im neuen Glanz. Die Sanierungsarbeiten des Bauabschnitts II sind beinahe beendet. Im Erdgeschoß zieht das Pfarramt ein, im ersten Stock der Trachtenverein und unterm Dach wieder die Hubertusschützen, die bereits vorher ihren Schießstand mit Stüberl unterm Dach hatten. − Foto: Herbst Das Bürgerhaus erstrahlt im neuen Glanz. Die Sanierungsarbeiten des Bauabschnitts II sind beinahe beendet. Im Erdgeschoß zieht das Pfarramt ein, im ersten Stock der Trachtenverein und unterm Dach wieder die Hubertusschützen, die bereits vorher ihren Schießstand mit Stüberl unterm Dach hatten. − Foto: Herbst



Nachdem der Umbau des Bürgerhauses in Peterskirchen beinahe abgeschlossen ist, sollen auch die Außenanlagen angelegt werden. Hier sind die Pflasterungen der Zuwege zum neuen Pfarrbüro sowie der Rettungswege, zwei Parkplätze, ein Behindertenparkplatz und Grünflächen geplant. Gemeinderatsmitglied Franz Langlechner, der direkt gegenüber dem Bürgerhaus ein Betriebsgebäude hat, mahnte an, dass er dadurch möglicherweise nicht mehr mit dem Lastwagen in seine Garage aus- und einfahren könne, sofern der Behindertenparkplatz besetzt sei. Der Rangierplatz für den Lastwagen sei auf der geschätzten fünf Meter breiten Zufahrt zu gering, so Langlechner. Das ungehinderte Ein- und Ausfahren aus und in die Garage sei ihm jedoch im Vorfeld der Bauleistungen notariell zugesichert worden. Das werde man nochmals prüfen, sicherte Bauamtsleiter Michael Fuchs zu. Dennoch wurde der Auftrag an die Firma Oberbauer aus Amerang mit einem Auftragsvolumen von 55 200 Euro vergeben. Eine Auftragsvergabe für die Entsorgung der teerhaltigen Außenbeschichtung am alten Hochbehälter in Tacherting wurde zurückgestellt, da noch nicht alle Angebote eingegangen sind.

Mehr aus dem Tachertinger Gemeinderat lesen Sie am Mittwoch, 1. August, in Ihrer Heimatzeitung.