Prozess in Traunstein: Oberbayer missbrauchte Nachbarsmädchen

Nach über 10.000 Kinderpornos, die er in drei Jahren aus dem Internet heruntergeladen hatte, wollte ein 52-jähriger kaufmännischer Angestellter nach seinen Worten bei einem Gutachter die nackten Körper von Kindern "in Natur sehen". In seinem Haus nahe Rosenheim vergriff sich der Münchner an zwei sieben und fünf Jahre alten Nachbarmädchen. Wegen zweifachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und eines weiteren Missbrauchsfalls musste er sich gestern vor der Jugendschutzkammer am Landgericht Traunstein verantworten. Das Urteil wird am Freitag verkündet.

Auf das Nachbargrundstück des Mannes war 2017 ein Ehepaar mit den zwei Mädchen eingezogen. Es entwickelte sich ein fast freundschaftliches Verhältnis zwischen der Familie und dem Angeklagten sowie seiner Frau. Staatsanwältin Vanessa Wiegner warf dem Angeklagten vor, die Siebenjährige zwei Mal mit Spielzeug in sein Haus gelockt und massiv sexuell missbraucht zu haben. Die Fünfjährige soll er in eindeutiger Weise begrapscht haben.

Die 42-jährige Mutter der Mädchen erinnerte sich an die Worte der Kleinen, was der Angeklagte mit ihnen gemacht habe. Beide hätten Angst gehabt. Die Mama machte sich gestern Vorwürfe, nichts von dem Missbrauch bemerkt zu haben. Der 39-jährige Vater der Opfer sagte, der Angeklagte habe den Kindern eingebläut, der Papa werde "extrem böse", falls sie ihm etwas sagen. Das ältere Kind habe unter gesundheitlichen Problemen gelitten, die Schwestern hätten sich beide im Verhalten verändert. Eine habe Angst geäußert, dass der Angeklagte zurückkomme. Inzwischen habe man einen Zaun zwischen den Grundstücken errichtet. − kd