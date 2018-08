Siteco Traunreut: Keine Aussagen zur Zukunft der Arbeitsplätze

Wohin geht es mit dem Traunreuter Leuchtenhersteller Siteco? Die Mitarbeiter müssen sich wohl erneut auf einen neuen Eigentümer einstellen. − Foto: hr Wohin geht es mit dem Traunreuter Leuchtenhersteller Siteco? Die Mitarbeiter müssen sich wohl erneut auf einen neuen Eigentümer einstellen. − Foto: hr



Erneut müssen die Mitarbeiter von Siteco in Traunreut um ihre Arbeitsplätze bangen. Der Mutterkonzern Osram hat am Dienstagnachmittag angekündigt, das komplette Leuchtengeschäft verkaufen zu wollen. Insgesamt sind davon rund 1600 Beschäftigte betroffen, der größte Teil am Standort Traunreut, wo bei der Tochter Siteco laut Osram rund 820 Mitarbeiter beschäftigt werden.

"Es gibt Interessenten, aber noch keine konkreten Verkaufsverhandlungen", wie Osram-Sprecher Jens Hack am Dienstagnachmittag erklärte. Gerüchte gab es immer wieder über Interessenten aus dem asiatischen Raum. Die Entscheidung zum Verkauf ist laut Hack am Dienstag gefallen. Die Mitarbeiter wurden ebenfalls am Dienstagnachmittag über das nicht öffentlich einsehbare Intranet informiert. Bei Siteco in Traunreut wird außerdem am Mittwochnachmittag ein so genanntes "Townhall-Meeting", also eine Betriebsversammlung, im Technologie- und Designzentrum stattfinden. Dabei soll sich auch Herbert Willmy-Quensen als Sprecher der Siteco-Geschäftsführung zum Verkauf äußern.

Wie Osram-Sprecher Jens Hack versicherte, könne man zur Zukunft der Arbeitsplätze keine Aussagen treffen. Die getroffenen Vereinbarungen mit den vom bereits 2017 angekündigten Stellenabbau betroffenen Mitarbeitern hätten aber weiter Gültigkeit: "Der bis 2020 geplante Stellenabbau ist faktisch durch und für diese Personen ändert sich nichts." Herbert Willmy-Quensen werde außerdem "an Bord bleiben" und den Verkaufsprozess begleiten.

