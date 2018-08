Schildkröte aufgetaucht

Diese Schildkröte wurde gefunden und kann bei Familie Parzinger abgeholt werden. − Foto: Unterforsthuber Diese Schildkröte wurde gefunden und kann bei Familie Parzinger abgeholt werden. − Foto: Unterforsthuber



Österreichische Autofahrer haben am Freitag zwischen Schnaitsee und Kreuzstraße neben der Straße eine Schildkröte aufgefunden und bei der Familie Parzinger in Kreuzstraße abgegeben. Jetzt wird der eventuelle Eigentümer, dem die Schildkröte entlaufen ist, gesucht. Sollte sich niemand melden wird die Gemeinde Schnaitsee versuchen das Tier in eine gute Obhut weiterzugeben. Der Eigentümer kann sich entweder bei der Familie Parzinger Tel. 08074/613 oder bei der Gemeinde Schnaitsee Tel. 08074/ 919122 melden. − uk