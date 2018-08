Bewerbungsphase für die Sicherheitswacht beginnt

Freuen sich auf couragierte Bewerber (von links): Polizeipräsident Robert Kopp, Bürgermeister Karl Schleid, die Burghauserin Rita Blum und der Stellvertretende Leiter der PI Trostberg, Josef Bernhart. − Foto: Frei Freuen sich auf couragierte Bewerber (von links): Polizeipräsident Robert Kopp, Bürgermeister Karl Schleid, die Burghauserin Rita Blum und der Stellvertretende Leiter der PI Trostberg, Josef Bernhart. − Foto: Frei



Der Stadtrat von Trostberg hat sich in der März-Sitzung dieses Jahres mehrheitlich für die Einrichtung einer Sicherheitswacht ausgesprochen. Ab sofort können sich Interessierte für dieses Ehrenamt bewerben und sich für die Sicherheit und Ordnung in Trostberg stark machen. Bürgermeister Karl Schleid, der Polizeipräsident des Präsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp, und der stellvertretende Trostberger Inspektionsleiter, Josef Bernhart, stellten gestern noch einmal die Aufgaben der Sicherheitswacht vor.

"Wir haben eine gute Sicherheitslage in Oberbayern. Die Situation ist auch in Trostberg nicht schlechter geworden", betonte der Polizeipräsident. Doch die Wahrnehmung der Menschen und damit auch ihr Sicherheitsgefühl hätten sich geändert. "Gerade für die Stärkung des Sicherheitsgefühls ist der Einsatz der Sicherheitswacht – in Ergänzung zur Polizei – ein bewährter Ansatz."

Denn die ehrenamtlichen Männer und Frauen seien das "erweiterte Auge und Ohr" der Polizei, zusätzliche Gesprächs- und Ansprechpartner für die Bevölkerung und "wandelnde Notrufsäulen". Die Sicherheitswacht ist nicht strafverfolgend tätig, sondern präventiv. Die Teams mit jeweils zwei Ehrenamtlichen sollen auf öffentlichen Plätzen und Straßen, in größeren Wohnsiedlungen und während Veranstaltungen unterwegs sein. In Trostberg denkt der stellevertretende Inspektionsleiter Bernhart etwa an den Volksfestplatz, die Schulen, das Sportzentrum, den Busbahnhof und Bahnhof. Anregungen aus der Bevölkerung zum Einsatzort werden gerne angenommen.

Oft genüge es schon, Präsenz zu zeigen – die Mitglieder der Sicherheitswacht haben dunkelblaue Shirts und Jacken mit Aufschrift und polizeilichem Hoheitszeichen an. "Wer klaut schon ein Fahrrad, wenn die Sicherheitswacht in der Nähe ist?", fragt Kopp. Die Präsenz wirke auch gegen Vandalismus und Straßenkriminalität. Die Ehrenamtlichen erteilen außerdem Auskünfte an hilfesuchende Bürger.

Die Trostberger Polizeiinspektion nimmt ab sofort Bewerbungen für die Sicherheitswacht an . Bürgermeister Schleid sagte gestern: "Wir hoffen nun auf zahlreiche Bewerber. Die Ehrenamtlichen sollten einen Querschnitt der Bevölkerung widerspiegeln." Gesucht werden Ältere, Jüngere, Männer, Frauen, Mitbürger mit Migrationshintergrund und ohne. Nörgler, halbstarke Hilfssheriffs und "G’schaftlhuber" brauche man nicht, sondern "Menschen, die gerne helfen und denen ihre Stadt am Herzen liegt", wie der Polizeipräsident betont.

Für die Sicherheitswacht werden Bürger gesucht, die Trostberg kennen. Sie sollten mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt, gesundheitlich den Anforderungen gewachsen, zuverlässig und verantwortungsvoll sein; sie sollten eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen können und für die Aufgabe im Monat mindestens fünf Stunden zur Verfügung haben.

Nach einem bestandenen Eignungstest werden die Bewerber in 40 Unterrichtseinheiten auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Die Ausbildung wird mit einem Prüfungsgespräch abgeschlossen. Für ihre Dienste erhalten die Ehrenamtlichen eine Aufwandsentschädigung von 8 Euro pro Stunde. Mehr Info und Kontaktaufnahme bei der Polizeiinspektion Trostberg, unter Tel. 08621/9842-168.