Feuerwehrhäuser: Sanieren oder neu bauen?

Kontrovers wurde in der Gemeinderatssitzung über die in die Jahre gekommenen beiden Feuerwehrhäuser in Emertsham und Peterskirchen diskutiert. Die Kommandanten der beiden Wehren, Sebastian Lipp und Josef Steckermeier, haben unabhängig voneinander die Gemeinde auf gravierende Schwächen im allgemeinen Betrieb, bei der Verkehrssicherheit, beim Brandschutz und weiterem hingewiesen. Hinzu kommt, dass beide Gebäude nur von der Gemeinde angemietet sind. Eine bauordnungsrechtliche Nutzungsänderung auf die derzeitige Nutzung ist nie erfolgt. Das Landratsamt hat dementsprechend bereits empfohlen, hierfür die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. In diesem Rahmen wären auch alle bautechnischen Nachweise zu erstellen, und, wie Christian Fellner vom gemeindlichen Bauamt verdeutlichte, sei dies mit immensen Kosten verbunden.

Um vorab die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung mit Folgekosten prüfen zu können, sollte eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Hierbei sollen zusammengefasst die Sanierungskosten beider Häuser und die Kosten für 30 Jahre Miete einem Neubau mit dem Unterhalt auf 30 Jahre gegenübergestellt werden. Wie im Vorfeld bereits mehrmals diskutiert wurde, würde die Gemeinde bei einem Neubau ein Gemeinschaftsgebäude für beide Feuerwehren etwa mittig der beiden 2,7 Kilometer auseinander liegenden Ortschaften Emertsham und Peterskirchen bevorzugen. Der mögliche Standort wäre Buchöster.

