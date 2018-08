Kinder bauen sich ihr eigenes Dorf

Als Gründer und Erbauer eines Dorfs entwickeln die Kinder handwerkliche Fähigkeiten. − Foto: Veranstalter Als Gründer und Erbauer eines Dorfs entwickeln die Kinder handwerkliche Fähigkeiten. − Foto: Veranstalter



Die Tittmoninger Ferienkinder bauen unter Anleitung ihr eigenes Dorf. Es handelt sich um das Projekt "Sommerkinder", das am Montag, 30. Juli, begonnen hat und bis 24. August dauert, eine Ferienaktion zur Ganztagsbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren von berufstätigen Eltern. Veranstalter sind der Verein TINN e.V. und die Stadt Tittmoning.

Ort der Baustelle sind der Schulhof und das Haus für Kinder. "Wir bauen ein Dorf" ist ein komplexes spiel- und kulturpädagogisches Projekt und ein umfassendes Bildungsangebot für Sechs- bis Zwölfjährige. Die Veranstalter schreiben über das Angebot: "Es fordert Mädchen wie Buben unabhängig von Herkunft und Bildungshintergrund auf, wichtige Erfahrungen in Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit zu machen. Damit ist das Hüttendorf im Schulhof ein attraktiver Lernort, an dem die offene Kinder- und Jugendarbeit Bildung selbstbestimmt, spielerisch und praktisch nebenbei vermittelt." Es fängt alles an mit dem Hüttenbau. Die Kinder gründen zusammen ein Hüttendorf, in dem sie leben, handwerken und spielen. So entstehen Spielräume, die sich mit dem Bau des kleinen Dorfs entwickeln und in denen Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen können. Ob Erfinder in einem Museum, Häuslebauer, Schuhverkäufer, Köchin, Wirt oder Tellerwäscher in einem Gasthaus, Schauspieler in einem Theater … − red