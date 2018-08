Nach 20 Jahren wieder Motocross in Kirchanschöring

Dank eines geeigneten Grundstücks war es möglich, nach 20 Jahren wieder ein Rennen in Kirchanschöring zu veranstalten. − Foto: Kenlly Zehentner Dank eines geeigneten Grundstücks war es möglich, nach 20 Jahren wieder ein Rennen in Kirchanschöring zu veranstalten. − Foto: Kenlly Zehentner



Dröhnende Motoren, eine Affenhitze, packende Rennen und über 100 Motocrossfahrer, die für ihren Sport brennen. Das bot das Rennen "MX of Anschöring". Viele Zuschauer ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, erstmals nach 20 Jahren wieder eine Motocrossversanstaltung in Kirchanschöring zu sehen.

Veranstalter war der MSC Tittmoning-Kirchanschöring. "Wir können sagen, dass es eine sehr gelungene Veranstaltung war", sagte dessen sichtlich zufriedener Vorsitzender Patrick Wallner. "Unser Team und der Verein hat viel Arbeit und Zeit in das Projekt gesteckt. Das hat sich gelohnt!" so Wallner. Dank vieler Helfer, Streckenposten, Fahrer und Zuschauer, dank des Wohlwollens der Nachbarn und der Gemeinde sei das Rennen zu einem großen Erfolg geworden. Schwere Verletzungen gab es keine. Das Rennen wurde im Rahmen des Chiemgau-Cross-Cups, einer Hobbyrennserie, ausgetragen. Bei sehr warmen Temperaturen gingen über 100 Starter in sechs Klassen an den Start. Fahrer des Tags war Valentin Rehrl, der sowohl in der Klasse MX1 als auch in der Klasse MX3 50 Punkte sammelte und damit zweimal auf den ersten Platz fuhr. Ebenfalls beachtlich: In diesen beiden Klassen belegte Georg Kötzinger jeweils Platz zwei. − kmz



Spektakuläre Sprünge und spannende Rennen bot das "MX of Anschöring". − Fotos: Zehentner (3)/Enzinger (2)





Siegerehrung der Klasse MX2: 1. Platz Julian Seebacher, 2. Platz Tanja Schlosser, 3. Platz Benedikt Pöpperl.





Die Fahrer warten im Schatten auf das Startsignal.





Siegerehrung der Klasse MX3: 1. Platz Valentin Rehrl, 2. Platz Georg Kötzinger, 3. Platz Ludwig Prummer.