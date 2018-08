Bewegender Abschied für Alfons Schmuck

Jetzt ist’s aber gut, scheint der Waginger Kirchenmusiker Alfons Schmuck andeuten zu wollen, als der gewaltige Applaus für seinen 26-jährigen Dienst schier nicht mehr aufhören wollte; rechts Pfarrer Andreas Ager und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Susanne Hötzendorfer. − Foto: Eder Jetzt ist’s aber gut, scheint der Waginger Kirchenmusiker Alfons Schmuck andeuten zu wollen, als der gewaltige Applaus für seinen 26-jährigen Dienst schier nicht mehr aufhören wollte; rechts Pfarrer Andreas Ager und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Susanne Hötzendorfer. − Foto: Eder



"Es ist etwas Wunderbares, wenn Menschen mit Herzblut ihre Arbeit machen", sagte Pfarrer Andreas Ager und meinte damit besonders den scheidenden Waginger Kirchenmusiker Alfons Schmuck. Nachdem der Applaus zum Kirchenkonzert, das in der Pfarrkirche zum Abschluss der Musiktage stattgefunden hatte , verklungen war, nutzte der Pfarrer die Gelegenheit, Schmuck nach 26 Jahren Dienst in der Pfarrei zu verabschieden. Bedauerlicherweise höre dieser jetzt auf, so Ager, wohl auch seiner Familie zuliebe, da er bisher an jedem Wochenende in der Kirche sein musste.

Schmuck sei ein "Vollblutmusiker", lobte der Pfarrer. "Es ist schön, das Sie so lange aus ganzem Herzen Kirchenmusik gemacht haben." Dem Dank schloss sich auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Susanne Hötzendorfer an, und die Besucher spendeten dem scheidenden Kirchenmusiker gewaltigen Applaus. Schmuck seinerseits gab ein Kompliment zurück: "Wenn wir nicht so einen wunderbaren Pfarrer gehabt hätten, wäre alles nicht so gut gegangen", sagte er und fügte an, er wolle statt vieler Worte doch lieber die Musik sprechen lassen. Sprach’s und dirigierte den letzten Teil des Agnus Dei aus der Nicolai-Messe, wobei er den Besuchern besonders das "Dona nobis pacem" ans Herz legte: "Gib uns den Frieden". − he