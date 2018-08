Brotbacken beim Bauern z‘Hof

Strahlende Augen und lachende Gesichter: Mit den eigenen Händen den Teig fest zu kneten, das gefällt den jungen Teilnehmern des Workshops. − Foto: Zehentner Strahlende Augen und lachende Gesichter: Mit den eigenen Händen den Teig fest zu kneten, das gefällt den jungen Teilnehmern des Workshops. − Foto: Zehentner



Lachende Kinder, die mit Begeisterung den Teig kneten, ein sichtlich zufriedener Franz Huber, der eifrig den Steinofen anheizt, und der Duft von frischem Brot: 29 Teilnehmer kamen zum Bauernhofmuseum, um beim Bauern z’Hof bei Kirchanschöring Brot zu backen. Veranstaltet wurde dieser Workshop von der Tourist-Info Waging am See. In einem urigen Steinofen neben dem Bauernhofmuseum sein selbst geknetetes Brot backen und das bei bestem Wetter. Genau das wurde beim Bauern z’Hof geboten. Bio-Bäckermeister Michael Wahlich, stand den interessierten Workshopteilnehmern Rede und Antwort. Den zubereiteten Teig hatte er schon dabei. Diesen stellte er ohne Hilfs- oder Zusatzstoffe fertig und verwendete dabei unter anderem den regionalen Laufener Landweizen. Zu Beginn wurde der Teig an die Teilnehmer verteilt. Diese konnten ihn kneten und in kleine Gärkörbe geben. Während der Ruhezeit zeigte Franz Huber, der bereits am frühen Morgen den Steinofen vorgeheizt hatte, wie man den Ofen zum Brotbacken vorbereitet. Damit das Brot nicht verbrennt, schaufelte er die Glut heraus und reinigte den Boden des Ofens. Anschließend bestreute er die Fläche mit Mehl: "Verbrennt das Mehl sofort, ist es zu heiß. Wird das Mehl nicht dunkelbraun, ist die Temperatur noch zu niedrig", weiß Huber. − kmz



Erst wurde die Arbeitsfläche mit Mehl bestäubt, und dann ging es an die Arbeit mit dem Brotteig. Erst wurde die Arbeitsfläche mit Mehl bestäubt, und dann ging es an die Arbeit mit dem Brotteig.





Und schwuppdiwupp, waren die Teiglinge im urigen Steinofen verschwunden. In kürzester Zeit war herrlicher Brotduft zu riechen. Und schwuppdiwupp, waren die Teiglinge im urigen Steinofen verschwunden. In kürzester Zeit war herrlicher Brotduft zu riechen.