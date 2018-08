Reaktionen auf den angekündigten Verkauf von Siteco aus Traunreut

Die Siteco-Belegschaft kämpfte im Januar vor dem Werkstor in Traunreut noch um Verbesserungen beim Tarifvertrag. Bei den nun anstehenden Verhandlungen mit möglichen neuen Eigentümern steht sogar in Frage, ob dieser zur Tarifbindung steht. − Foto: hr Die Siteco-Belegschaft kämpfte im Januar vor dem Werkstor in Traunreut noch um Verbesserungen beim Tarifvertrag. Bei den nun anstehenden Verhandlungen mit möglichen neuen Eigentümern steht sogar in Frage, ob dieser zur Tarifbindung steht. − Foto: hr



Die Verkaufsabsichten von Osram bewegten am Tag nach der Ankündigung die Gemüter bei den betroffenen Mitarbeitern des Tochter-Unternehmens Siteco in Traunreut (Landkreis Traunstein), aber auch im Umfeld. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Bärbel Kofler sicherte ihre Unterstützung zu, und von der IG Metall in Rosenheim kam der Erste Bevollmächtigte Jochen Hafner am Mittwoch zur Mitarbeiterversammlung nach Traunreut.

"Mit Bestürzung habe ich die Nachricht vom Verkauf des Leuchtengeschäfts durch Osram vernommen. Für die davon betroffenen über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Siteco in Traunreut bedeuten das unsichere Zeiten. Ich habe dem Betriebsrat, mit dem ich in regelmäßigem Austausch stehe, meine Solidarität und Unterstützung zugesagt", erklärte Dr. Bärbel Kofler.

Nach dem jüngsten Konsolidierungskurs und der Rückverlegung der Produktion nach Traunreut bestand nach Einschätzung der Abgeordneten zumindest die Hoffnung auf ruhigere Zeiten bei Siteco, einem der großen Arbeitgeber in der Region: "Diese Hoffnung wurde leider enttäuscht. Es muss nun darum gehen, die vielen Arbeitsplätze in Traunreut und an den anderen Standorten über den Verkauf hinaus zu sichern. "

Für Jochen Hafner kommt es jetzt vor allem auf folgende Fragen an: "Wer ist der Käufer, und was hat er vor?" Es sei durchaus möglich, dass Siteco weitergeführt werde, die Frage sei nur, mit welchen Produkten.

