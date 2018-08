Waldbrandgefahr: Luftbeobachtung angeordnet - Video aus dem Flieger

Von Mühldorf aus fliegen die Wald-Beobachter bis zum Königssee. −Symbolbild: Hies Von Mühldorf aus fliegen die Wald-Beobachter bis zum Königssee. −Symbolbild: Hies



Wegen erhöhter Waldbrandgefahr hat die Regierung von Oberbayern am Mittwoch die Luftbeobachtung bis einschließlich Freitag, 3. August, angeordnet. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen an der Ilm, das für ganz Oberbayern zuständig ist.

Der Flieger startet von den Stützpunkten Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Oberpfaffenhofen, Erding, Mühldorf am Inn und Königsdorf. Er erreicht von dort aus gefährdete Wälder in nahezu allen Landkreisen in Oberbayern. Ausgenommen davon sind der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und jeweils der südliche Teil der Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen. In diesen Bereichen besteht derzeit die Gefahren-Index-Stufe 3. Die Beobachtungsflüge finden einmal täglich jeweils zwischen 13 und 20 Uhr statt.

Wegen der zunehmenden Trockenheit weist der allgemeine Waldbrandgefahren-Index aktuell in fast ganz Oberbayern eine hohe Waldbrandgefahr aus (Stufe 4 und 5). Besonders gefährdet sind Wälder auf leichten, sandigen Standorten mit geringem Bewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder.

VIDEO aus dem Cockpit eines Luftbeobachtungsflugs

(Kamera & Schnitt: Hies)



Die Regierung von Oberbayern hat die Bürger dringend darum gebeten, folgende Warnhinweise zu beachten. Diese gelten insbesondere für Waldbesitzer, Jäger und alle Personen, die mit Waldarbeiten beschäftigt sind. Im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern davon sollen sie:

 kein Feuer, keine Kerze oder Fackel und keine Gas- oder Petroleumlampen anzünden,

 keine Bodendecker abbrennen und keine Pflanzen oder Pflanzenreste flächenweise absengen,

 keine brennenden oder glimmenden Sachen wegwerfen und nicht rauchen. − red