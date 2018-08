Pferd gegen E-Bike: Hengst galoppiert in Fahrradfahrer

Ein Araberhengst ist am Mittwoch in Übersee in einen Radfahrer galoppiert. −Symbolfoto: dpa Ein Araberhengst ist am Mittwoch in Übersee in einen Radfahrer galoppiert. −Symbolfoto: dpa



Ein Araberhengst ist am Mittwoch in Übersee (Lkr. Traunstein) in einen 74-jährigen Radfahrer galoppiert. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der 74-Jährige fuhr mit seinem E-Bike auf der Greimelstraße in Übersee, als plötzlich ein herrenloses Pferd – laut Polizei in wildem Galopp – auf ihn zulief. Der Mann konnte nichts mehr tun, es kam zum Zusammenstoß. Zum Glück zog er beim Sturz nur leichtere Verletzungen zu. Das Pferd rappelte sich hoch und lief dann zu einem Pferdestall in der Nähe zurück, wo es untergestellt ist.

Die 45-jährige Besitzerin des einjährigen Araberhengstes wartete dort schon aufgeregt: Es stellte sich heraus, dass sich das geführte Pferd am Waschplatz ohne erkennbaren Grund plötzlich losgerissen hatte und panisch davongelaufen war.

Es sei zu vermuten, dass der junge Hengst von einem Insekt gestochen wurde und dann im wahrsten Sinne des Wortes "der Gaul mit ihm durchging", schreibt die Polizei. Das Pferd musste anschließend vom Tierarzt versorgt werden, der 74-jährige E-Biker kam vorsorglich ins Krankenhaus Traunstein. Nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. − pnp