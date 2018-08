Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Ein Unfall hat sich bei Obing ereignet. − Foto: red Ein Unfall hat sich bei Obing ereignet. − Foto: red



Auf der B304, kurz vor Obing, hat sich am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Waldkraiburg übersah, dass der Fahrer des vorausfahrenden Autos nach rechts in Richtung Rumersham abbiegen wollte und dafür bremste. Der Motorradfahrer fuhr auf das Auto auf und stürzte. Dabei zog er sich leichte Kopfverletzungen zu und musste vor Ort versorgt werden. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde an der hinteren Stoßstange sowie am Kofferraumdeckel beschädigt. Das Motorrad ist stark verkratzt und eingedellt. Der Gesamtschaden beträgt 3500 Euro. Die Feuerwehr Obing war zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Verkehrslenkung vor Ort. − red