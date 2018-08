Video: Viel Prominenz beim Tunnelanschlag am Aubergtunnel

Beim Tunnelanschlag am Aubergtunnel in Altenmarkt (Landkreis Traunstein) wurden zwei Figuren der Heiligen Barbara gesegnet. − Foto: Seifert Beim Tunnelanschlag am Aubergtunnel in Altenmarkt (Landkreis Traunstein) wurden zwei Figuren der Heiligen Barbara gesegnet. − Foto: Seifert



Der feierliche Tunnelanschlag im Aubergtunnel in Altenmarkt

(Landkreis Traunstein) ist am Mittwochabend zu einem kleinen Dorffest geworden: Trotz brütender Hitze kamen neben den Ehrengästen um Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zahlreiche Altenmarkter Bürger. Sie wollten die seltene Chance nutzen, sich einmal selbst ein Bild von der imposanten Baustelle zu machen. Etliche Meter haben sich die Arbeiter bereits in den Berg vorgegraben – dort erfolgte nach den Ansprachen der offizielle Tunnelanschlag. (Ein Video finden Sie am Ende des Artikels)

Alle Redner wünschten den Mineuren einen unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten. Scheuer sprach mit Blick auf den Tunnel von einem weiteren Schritt für ein wichtiges Projekt: "Wer hierher fährt, weiß, wie dringend notwendig die Umfahrung ist, um die Bürger zu entlasten und die Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit zu erhöhen."

Pater Sebastian aus Baumburg und Pfarrer Dr. Josef Höglauer von der evangelischen Christuskirche Trostberg segneten zwei Figuren der Heiligen Barbara – eine wird am nördlichen Tunneleingang aufgestellt, die andere erhielt die Tunnelpatin, Bürgermeister-Gattin Waltraud Bierschneider. Bauleiter Erich Merkle von der Baufirma Marti taufte im Mineurspruch den Tunnel in "Waltraud-Tunnel" um.

Dann ging’s in den Tunnel hinein: Flugs waren die Politiker mit Helm, Warnweste und Pickel ausgestattet, um den feierlichen Tunnelanschlag durchzuführen und dann mit einem Glas Sekt auf das gute Gelingen anzustoßen. − rse

