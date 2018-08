Bahnkunden erbost: "So gewinnt man keine Fahrgäste"

Keine Züge fahren von Freitag bis 26. August zwischen Traunstein und Traunreut. Grund sind Arbeiten an Bahnübergängen. Ersatzbusse werden eingesetzt, diese fahren aber in Traunreut bis zu 15 Minuten früher ab, wie die Südostbayernbahn erklärt. − Foto: hr Keine Züge fahren von Freitag bis 26. August zwischen Traunstein und Traunreut. Grund sind Arbeiten an Bahnübergängen. Ersatzbusse werden eingesetzt, diese fahren aber in Traunreut bis zu 15 Minuten früher ab, wie die Südostbayernbahn erklärt. − Foto: hr



Auch heuer haben die Deutsche Bahn und das bayerische Kultusministerium Schüler mit einem sehr guten Zeugnis belohnt: Alle Einer-Schüler konnten am ersten Ferientag am vergangenen Montag einen ganzen Tag lang kostenlos mit der Bahn in der zweiten Klasse durch Bayern fahren. Dieses Freifahrt-Ticket wollten auch die beiden Einser-Schülerinnen Hannah und Sarah aus Traunreut für einen Einkaufsbummel in Traunstein nutzen. Aus der Freifahrt wurde jedoch nichts. Die beiden elf- und 17-jährigen Schwestern und zwei weitere Fahrgäste haben am Traunreuter Bahnsteig umsonst auf dem Zug gewartet.

Mit der Linie RB 27431 Traunreut-Traunstein um 11.16 Uhr wollten Hannah und Sarah am ersten Ferientag nach Traunstein fahren. Auf der Homepage der Bahn hieß es dazu: "Der Zug fällt zwischen Traunstein und Traunreut aus. Ein Ersatzverkehr mit dem RVO Bus ist eingerichtet." Ein Bus fuhr den Bahnhaltepunkt in Traunreut aber nicht an und die Fahrgäste warteten vergebens.

Die Meldung der Bahn war nach Ansicht des Vaters der beiden Mädchen, der namentlich nicht genannt werden möchte, irreführend. Daraus sei nicht ersichtlich gewesen, ob es sich bei dem Ersatzverkehr um einen "echten" Schienenersatzverkehr handle, oder damit nur die normale Buslinie 9442 gemeint gewesen sei, die nicht vom Bahnhof abfahre. Außerdem hätten seine Töchter die Freifahrt im RVO-Bus nicht einlösen können, weil dort nicht alle Fahrkarten gültig seien.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Freitagsausgabe Ihrer Heimatzeitung.