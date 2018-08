Wegen der Hitze: Pegelstände der Flüsse in der Region gehen zurück

In normalen Jahren ist den Sommer über von den Kiesbänken der Salzach nicht viel zu sehen. Heuer aber liegen die Pegel so niedrig, dass bereits herbstliche Wasserstände herrschen. − Foto: Kleiner In normalen Jahren ist den Sommer über von den Kiesbänken der Salzach nicht viel zu sehen. Heuer aber liegen die Pegel so niedrig, dass bereits herbstliche Wasserstände herrschen. − Foto: Kleiner



Ein Blick in die Wetterprognosen, einer Richtung Himmel – doch das Ergebnis bleibt dasselbe: Heiß und trocken ist es, und heiß und trocken bleibt es vorerst auch. Kurze Gewitterschauer können daran nichts ändern. Was vor allem Landwirten und vereinzelt auch Gartenbesitzern immer mehr Sorgenfalten ins Gesicht treibt, geht auch an den Flüssen und Seen in der Region nicht ganz spurlos vorüber.

Schon die Pegelstände von Inn, Alz, Traun, Salzach und Co. verraten, dass der Sommer für die Fließgewässer der Region absolut untypisch verläuft. Während an der Salzach um diese Zeit normalerweise Schmelzwassermassen und Gewitterfolgen die Pegel auf zweieinhalb, drei oder sogar vier Meter anschwellen lassen, herrschen heuer Bedingungen, wie sie sonst nur im Herbst und Winter vorzufinden sind: Pegelstände teils unter 1,50 Meter.

Auch der Inn führt heuer extrem wenig Wasser mit sich

Ähnlich präsentiert sich der Inn. Auch er führt extrem wenig Wasser mit sich. Normal wären auf Höhe Eschlbach Mengen von 500 oder 600 Kubikmeter pro Sekunde und mehr, wobei die Werte in regenreichen Zeiten auch deutlich über die Tausender-Marke gehen können. Aktuell indes verharrt die Marke bei unter 300 Kubikmetern.

Bei der Traun ergibt sich ein ähnliches Bild. An der Messstelle in Stein bei Altenmarkt werden aktuell um die 47 Kubikmeter gemessen. Vergangenes Jahr um diese Zeit waren es 70 Kubikmeter. Die Alz führt Höhe Seebruck 63 Kubikmeter Wasser und an der Messstelle Trostberg 84. Vor einem Jahr waren es in Seebruck 115 Kubikmeter und in Trostberg 129. Niedrige Pegel haben derzeit auch die Weiße Traun, die Tiroler Achen und die Kleine Sur. Das sei, so Walter Raith, Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamts Traunstein, nicht völlig außergewöhnlich. − ckl/pfj